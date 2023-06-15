Иммобиле – лучший бомбардир сборной Италии при Манчини

В эти минуты проходит полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Италии. На 11-й минуте игры нападающий «скуадры адзурры» Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Благодаря этому 33-летний форвард стал лучшим бомбардиром своей команды под руководством тренера Роберто Манчини.

На счету Иммобиле девять голов в 24 матчах за сборную Италии под руководством Манчини. Всего в активе нападающего 16 забитых мячей в 56 матчах за «скуадру адзурру». Дебют форварда в сборной состоялся в марте 2014 года. Манчини тренирует итальянцев с мая 2018-го. Иммобиле и Манчини являются действующими чемпионами Европы.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций. Победитель встречи сыграет в финале со сборной Хорватии.