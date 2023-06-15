Иммобиле – лучший бомбардир сборной Италии при Манчини
Поделиться
В эти минуты проходит полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Италии. На 11-й минуте игры нападающий «скуадры адзурры» Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Благодаря этому 33-летний форвард стал лучшим бомбардиром своей команды под руководством тренера Роберто Манчини.
На счету Иммобиле девять голов в 24 матчах за сборную Италии под руководством Манчини. Всего в активе нападающего 16 забитых мячей в 56 матчах за «скуадру адзурру». Дебют форварда в сборной состоялся в марте 2014 года. Манчини тренирует итальянцев с мая 2018-го. Иммобиле и Манчини являются действующими чемпионами Европы.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций. Победитель встречи сыграет в финале со сборной Хорватии.
Комментарии
- 15 июня 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:32
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:19
-
21:15
Партнерский контент