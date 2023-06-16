Бородюк — о Мостовом: из него получится хороший тренер

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк после ретроматча, в котором питерский «Зенит» сыграл вничью со сборной России со счётом 1:1, высказался о перспективах Александра Мостового в тренерской деятельности. Специалист отметил, что Мостовой провёл прекрасный матч с тренерским штабом сборной России, что является ещё одним шагом для получения лицензии.

«Перспективы у него очень хорошие, он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер. Посмотрим, какую команду он примет», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

Напомним, в мае этого года Мостовой успешно подал документы для обучения в академии Российского футбольного союза на получение тренерской лицензии. Ранее наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о желании Мостового стать тренером.