Владимир Федотов — об адаптации в ЦСКА: по ощущениям, в коллектив мы вошли очень легко

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как прошла адаптация после перехода в стан армейцев.

«По ощущениям нашего тренерского штаба, в коллектив мы вошли очень легко, будто трудились в нём уже несколько лет. Важно, что игроки сразу приняли наши требования, трудились на загляденье. Вы помните первые сборы, было очень жарко, настоящее московское лето. Тем не менее работали так, что было любо-дорого смотреть. А это залог хорошего развития.

Двигались поступательно, важно было чувствовать прогресс. Конечно, существовали обстоятельства, в которых мы трудились, не всё складывалось гладко. Мы теряли игроков. В предсезонном турнире телеканала «Матч Премьер» порой даже не набирался стартовый состав. Сборники только вернулись – Медина, Карраскаль. Один тайм игры с «Зенитом» отыграл Эджуке, а на следующее утро уехал. Но трудности нас не останавливали. Команда работала с позитивом. Эти обстоятельства сложно было развернуть как-то по-другому. В тех реалиях приходилось просто трудиться и верить в светлое будущее. В сложные моменты очень важно не опустить руки, не раскиснуть. Мы прошли через это и уже скоро увидели контуры команды, способной показывать хорошую игру и побеждать», — приводит слова Федотова Bobsoccer.