Владимир Федотов: самый сложный период был осенью, здесь сказалась нехватка возможностей

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какой период в сезоне-2022/2023 он считает самым сложным.

«Самый сложный период был осенью, когда мы теряли очки. Здесь сказалась нехватка возможностей для ротации. Период, когда мы перестали реализовывать голевые шансы, которые создавали, думаю, во всех домашних матчах. Ничьи с «Динамо», со «Спартаком», обидное поражение от «Пари НН». Пожалуй, та неудача стала одним из ключевых моментов. Такой холодный душ, заставивший задуматься, чтобы впоследствии доказать себе и окружающим, на что команда способна на самом деле, и двигаться вперёд.

Эта встреча с нижегородцами стояла особняком, но мы серьёзно готовились к ней, никакой недооценки не было. Надо отдать должное сопернику — на протяжении всего матча он связывал нас по рукам и ногам жесточайшим прессингом. Мало получалась комбинационная игра, мы этот прессинг почти не разбивали. Тем не менее, были полушансы, полумоменты. И даже то поражение было оглушительным — в том плане, что соперник нанёс один удар по нашим воротам и умудрился забить», — приводит слова Федотова Bobsoccer.