Владимир Федотов: победы окрыляют, но нужно уметь и вовремя вернуться на землю

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, когда пройдут сборы у команды.
«Изначально планировали начинать 24 июня, но буквально на днях внесли небольшие изменения. Приступим к работе в понедельник, 26 июня. Некоторые футболисты у нас в сборных, в том числе и группа молодых ребят. Всем нужно отдохнуть. Поэтому решили немного сдвинуть начало подготовки сбора. Первый контрольный матч проведём 4 июля, второй и последний в это межсезонье – 8-го. Отмечу, что сборники приедут 1 июля.
Основная задача сейчас – восстановиться. Функционал, думаю, придёт в норму гораздо быстрее, учитывая небольшую паузу. А вот эмоциональный фон нужно перезагрузить, освободить голову. Так сказать, снять короны. Это тоже немаловажно. Здесь наша тренерская задача. Так в жизни происходит — победы окрыляют, но нужно и уметь вовремя вернуться на землю, поскольку чрезмерная эйфория – не самый лучший помощник для игры в футбол». — приводит слова Федотова Bobsoccer.
- 16 июня 2023
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:28
-
00:26
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:02
-
00:02
- 15 июня 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:32
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:06
-
22:01