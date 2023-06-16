Владимир Федотов: победы окрыляют, но нужно уметь и вовремя вернуться на землю

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, когда пройдут сборы у команды.

«Изначально планировали начинать 24 июня, но буквально на днях внесли небольшие изменения. Приступим к работе в понедельник, 26 июня. Некоторые футболисты у нас в сборных, в том числе и группа молодых ребят. Всем нужно отдохнуть. Поэтому решили немного сдвинуть начало подготовки сбора. Первый контрольный матч проведём 4 июля, второй и последний в это межсезонье – 8-го. Отмечу, что сборники приедут 1 июля.

Основная задача сейчас – восстановиться. Функционал, думаю, придёт в норму гораздо быстрее, учитывая небольшую паузу. А вот эмоциональный фон нужно перезагрузить, освободить голову. Так сказать, снять короны. Это тоже немаловажно. Здесь наша тренерская задача. Так в жизни происходит — победы окрыляют, но нужно и уметь вовремя вернуться на землю, поскольку чрезмерная эйфория – не самый лучший помощник для игры в футбол». — приводит слова Федотова Bobsoccer.