Федотов — об Акинфееве: лидером можно не стать и после 30, Игорь — вожак по натуре

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о голкипере красно-синих Игоре Акинфееве.
«Безусловно, у Игоря статус вожака команды. Лидерские качества – дело такое, их в магазине не купишь. Лидером можно быть и в 18 лет, и в то же время не стать им после 30. Игорь – вожак по натуре. Вся команда это знает, ощущает и ценит. Его слова всегда действительно важны. Безусловно, свой вес имеет мнение любого члена нашего дружного коллектива. Но нужно иметь стержень, чтобы не только говорить, но потом ещё и делать на футбольном поле. В общем, быть лучшим. Игорь сказал перед финалом: нужно выйти и отдать всего себя. Что сделал для победы ЦСКА капитан команды, видели все.
Хочу отметить ещё одну важную вещь. Несмотря на феноменальную карьеру, в которой столько престижных трофеев, на столь длинный и успешный футбольный путь, Игорь остается самим собой. Победы и титулы не изменили его. Он искренний, честный и справедливый. Я думаю, это самое ценное качество», — приводит слова Федотова Bobsoccer.
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