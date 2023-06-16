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Мойсес Кайседо согласился перейти в «Челси»

Мойсес Кайседо согласился перейти в «Челси»
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Эквадорский полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо согласился продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, Кайседо принял решение ответить согласием на предложение «синих». Ранее сообщалось, что «Челси» лидировал в борьбе за 21-летнего эквадорского хавбека, интерес к которому также проявляли «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».

В сезоне-2022/2023 на счету Мойсеса Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

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