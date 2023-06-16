Орещук назвал фамилии тренеров, которые могли возглавить «Динамо» в 2016 году

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кто мог занять пост главного тренера бело-голубых после вылета команды в ФНЛ в 2016 году.
«Это Кирьяков, Долматов, Бышовец, Чикишев и Колыванов. Откровенно динамовский разброс? Да, именно так. Была такая цель — взять кого-то, кто связан с «Динамо», — приводит слова Орещука издание «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в первый раз Роман Орещук стал спортивным директором «Динамо» в 2016 году. Тогда команда впервые в истории покинула высший дивизион. После этого Орещук провёл мощную трансферную кампанию, пригласив в том числе бомбардира Кирилла Панченко.
В Российскую Премьер-Лигу бело-голубые вернулись в следующем году, заняв в ФНЛ-2016/2017 первое место. Завершившийся сезон бело-голубые закончили на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 45 очков.
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