Шевченко: в «Челси» верят в Мудрика. У Михаила огромный потенциал

Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко высказался о будущем вингера лондонской команды Михаила Мудрика.

«Михаил очень молод. У него большой потенциал. Он подписал долгосрочный контракт с «Челси», так что давайте подводить итоги, когда он закончится.

Я считаю, что Мудрик — качественный игрок с хорошими данными. В «Челси» верят в него. В следующем сезоне в команде будет новый тренер, так что мы просто должны дать Михаилу время. Такова политика и видение клуба», — приводит слова Шевченко Goal.com.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.