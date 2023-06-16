Дьяков – о Медине: не думаю, что ЦСКА хотелось бы укреплять конкурентов в лице «Спартака»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил вероятность перехода полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Нужен Медина, или нет, «Спартаку» — это виднее тренеру или руководству команды. Что касается перехода, то, если бы это был русский футболист, то это было бы нереально. Потому что понятно, какая реакция будет у одних и других болельщиков: одни не простят его переход, другие просто не примут игрока. Тяжело понять, сможет перейти или нет.

Я не думаю, что ЦСКА хотелось бы укреплять конкурентов в лице «Спартака». Не верю, что армейцы будут продавать такого игрока своему конкуренту», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 26-летний парагваец пришёл в ЦСКА зимой 2022 года свободным агентом. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 33 матча за красно-синих, отметился 11 голами и восемью результативными передачами.