Лунёв — о конкуренции с Градецким: можно было выиграть. Не считаю, что я хуже в воротах

Российский голкипер Андрей Лунёв заявил, что мог навязать конкуренцию Лукашу Градецкому в леверкузенском «Байере».
«Поначалу в игре ногами я уступал ему. В воротах не считал и не считаю, что проигрываю. Вполне на равных. Можно было выиграть конкуренцию. С Градецким мы в хороших отношениях. У нас много общего, тот же чемпионат Европы. Он из Финляндии — граница. Нормально, свой человек», — цитирует Лунёва «матч ТВ».
Андрей Лунёв стал игроком «Байера» летом 2021 года, подписав контракт на два года. В сезоне-2022/2023 он отыграл один матч за леверкузенцев в рамках Бундеслиги.
Всего россиянин провел за немецкую команду три матча, этим летом он покинет клуб свободным агентом. Ранее в своей карьере россиянин выступал за «Зенит», «Уфу», «Сатурн» и «Торпедо».
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