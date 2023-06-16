Мбаппе ответил на вопрос, влияет ли на его будущее президент Франции Макрон

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, влияет ли на его карьеру президент Франции Эммануэль Макрон.

«Какое влияние имеет президент? На мою карьеру сегодня, в 2023 году, никакого. Он хочет, чтобы я остался в Париже, моя цель — остаться, мы на одной волне», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Макрон пообещал, что попробует настоять на том, чтобы Мбаппе остался в парижском клубе.

Ранее появилась информация, что Мбаппе готов покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В форварде заинтересован мадридский «Реал» и ряд клубов АПЛ. Контрактное соглашение игрока с парижанами истекает в июне 2024 года. При этом отмечалось, что Мбаппе отказался от опции продления соглашения ещё на один сезон и может стать свободным агентом.

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