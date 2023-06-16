Де ла Фуэнте оценил дебют Ле Нормана в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду защитника «Реал Сосьедада» Робина Ле Нормана во встрече с Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций. 26-летний футболист провёл на поле весь матч и сыграл рукой в своей штрафной в эпизоде с назначением пенальти в ворота испанцев, который реализовал Чиро Иммобиле.
«У Ле Нормана есть характер, индивидуальность. Мы часто видели, как он их демонстрировал, и у нас была уверенность, когда дали ему возможность дебютировать. У него супер-спокойное отношение. Мы смотрим бесконечное количество матчей каждую неделю, и в одном мы были уверены — в его характере.
Конечно, это испытание, когда ты дебютируешь, и получаешь пенальти за игру рукой. Тот, кто не наблюдал за ним, был бы удивлен его зрелостью и отношением после этого эпизода, но не мы», — приводит официальный сайт УЕФА слова де ла Фуэнте.
Ле Норман родился во Франции и получил гражданство Испании в мае 2023 года после семи лет проживания в стране.
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