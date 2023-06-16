Юнус Муса станет трансферной целью «Вест Хэма» в случае ухода Райса

«Вест Хэм Юнайтед» намерен заполучить полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусу в случае продажи хавбека Деклана Райса, сообщает CBS.
Возможность трансфера американского игрока оценивают несколько клубов Английской Премьер-Лиги, но именно «молотобойцы» проявляют наиболее устойчивый интерес. Победители Лиги конференций – 2022/2023 пока не сделали конкретное предложение, поскольку ожидают решения вопроса по Райсу. На последнего претендуют «Арсенал» и «Манчестер Сити».
В январе сообщалось, что «Валенсия» отклонила предложение «Челси» о продаже Мусы за € 35 млн, так как игрок должен был помочь команде сохранить место в Ла Лиге.
20-летний Юнус Муса в минувшем сезоне провёл за испанский клуб 37 матчей во всех турнирах, а также выступал за сборную США на чемпионате мира в Катаре.
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