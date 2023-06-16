Ачерби: Италия допустила больше ошибок, чем должна была

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби подвёл итоги полуфинального матча Лиги наций с Испанией (1:2).

«В первом тайме соперник больше владел мячом, но после первых десяти минут мы сами стали играть хорошо и создали три или четыре момента для взятия ворот. Думаю, мы делали много передач и, возможно, мы не совсем готовы физически. Возможно, так как это конец сезона, мы допустили больше ошибок, чем должны были.

Нам нужно быть более сплоченными. Прошлое в прошлом, а мы должны вернуться к веселью. Его не хватает. Команда сильна, но не хватает веселья для хорошей игры, для построения обороны, которое могло бы помочь выигрывать матчи», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ачерби.

В матче за третье место 18 июня Италия сыграет с Хорватией.