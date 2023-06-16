Мбаппе: не думаю, что моё письмо в «ПСЖ» кого-то убило

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о письме, в котором сказано, что форвард не планирует продлевать контрактное соглашение с парижанами до 2025 года.

«Письмо было отправлено не во время сбора, оно было отправлено раньше. Меня уже мало что шокирует. Я не думаю, что письмо кого-то убило или оскорбило, вы не можете контролировать реакцию людей, но мне всё равно», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее сообщалось, что форвард отправил официальное письмо в клуб, где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года.

Отмечалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

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