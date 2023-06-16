Хесус Навас — о матче с Италией: горжусь командой и рад за тренера

Полузащитник сборной Испании Хесус Навас после полуфинального матча Лиги наций с Италией (2:1) порадовался за наставника своей команды Луиса де ла Фуэнте и автора победного гола Хоселу.
«Очень доволен, горжусь командой, и рад за тренера — вот что я чувствую сейчас, когда можно сказать, что мы в финале. Мы очень много работали для этого. Во втором тайме мы стали показывать свою лучшую игру в матче. Она была действительно напряжённой и равной, но мы лучше владели мячом, создавали моменты и реализовали в нужный момент. Результат получился чудесный. Команда хорошо отработала, все выложились, но я очень рад за Хоселу, потому что именно он забил победный гол», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хесуса Наваса.
В финале турнира 18 июня Испания сыграет с Хорватией.
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