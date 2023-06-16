Президент «ПСЖ» ведёт переговоры с Салахом. Он видит в игроке замену Месси

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «ПСЖ».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Sports Zone, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи провёл встречу с 31-летним футболистом в Марокко. Они активно общаются после чемпионата мира. Аль-Хелаифи видит в Салахе замену аргентинскому форварду Лионелю Месси. Отмечается, что совершить сделку по переходу египтянина будет сложно.

В минувшем сезоне АПЛ Салах сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 19 голов и записал на свой счёт 12 результативных передач. Контракт с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.

«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков.

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