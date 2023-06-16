Президент «Реала» Перес объяснил, почему Джуд Беллингем перешёл в мадридский клуб

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал переход полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Сегодня к нам присоединяется один из лучших игроков мира. Джуд здесь, потому что он этого хотел. Он мог перейти в любой другой клуб, многие хотели его подписать, но он выбрал «Реал». Добро пожаловать», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Джуд подписал с «Реалом» контракт до лета 2029 года. Ранее «Боруссия» сообщала, что за Беллингема мадридский «Реал» заплатит € 103 млн плюс бонусы, которые могут составить почти € 31 млн.

К дортмундской «Боруссии» Беллингем присоединился в 2020 году, когда перешёл из английского клуба «Бирмингем Сити». За три проведённых сезона в Германии англичанин отыграл 132 матча, забил 24 гола и сделал 25 результативных передач.