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Хесус Навас стал самым возрастным игроком за историю сборной Испании

Хесус Навас стал самым возрастным игроком за историю сборной Испании
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Защитник Хесус Навас стал самым возрастным игроком, который принял участие в официальном матче за сборную Испании за всю историю.

Вчера завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Испании и сборная Италии. Навас вышел в этой игре а основном составе и сыграл все 90 минут. Он появился на поле в возрасте 37 лет и 207 дней. Это абсолютный рекорд для игроков сборной Испании.

Команды играли на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Скуадра адзурра» уступила со счётом 1:2.

Испанцы забили быстрый гол уже на третьей минуте матча — отличился вингер Йереми Пино. Однако Италия быстро сравняла счёт, добившись этого на 11-й минуте, когда форвард Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Победным голом на 88-й минуте отметился нападающий Хоселу. Матч завершился поражением итальянцев со счётом 1:2.

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