Месси объяснил, почему не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свои слова о том, что он не примет участия в чемпионате мира — 2026.
«Из-за возраста и времени проведения мне будет трудно сыграть там. Есть отборочные матчи, Кубок Америки, ещё слишком рано, чтобы думать о чемпионате мира», – приводит слова Месси TyC Sports.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Месси перешёл в американский клуб «Интер Майами». На мировом первенстве 2022 года в Катаре сборная Аргентины одержала победу, а нападающий был признан лучшим игроком турнира.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за «ПСЖ», забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.
Месси забил самый быстрый гол в карьере — на второй минуте:
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