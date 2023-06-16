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Бывший тренер Артёма Дзюбы возглавит «Фенербахче»

Бывший тренер Артёма Дзюбы возглавит «Фенербахче»
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Бывший главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла, под руководством которого играл россисйкий нападающий Артём Дзюба, станет новым наставником в турецком «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации Скиры, клуб и тренер согласовали контракт на два сезона с опцией продления на ещё один.

Монтелла возглавлял «Адану» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Турции, набрав 69 очков, и квалифицировалась в Лигу конференций.

В составе «Аданы» 34-летний форвард Дзюба провёл четыре матча и забил один гол. В ноябре 2022 года Дзюба расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. В феврале 2023-го он перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента.

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