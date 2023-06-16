Бывший тренер Артёма Дзюбы возглавит «Фенербахче»
Поделиться
Бывший главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла, под руководством которого играл россисйкий нападающий Артём Дзюба, станет новым наставником в турецком «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации Скиры, клуб и тренер согласовали контракт на два сезона с опцией продления на ещё один.
Монтелла возглавлял «Адану» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Турции, набрав 69 очков, и квалифицировалась в Лигу конференций.
В составе «Аданы» 34-летний форвард Дзюба провёл четыре матча и забил один гол. В ноябре 2022 года Дзюба расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. В феврале 2023-го он перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента.
Комментарии
- 16 июня 2023
-
07:24
-
07:20
-
07:19
-
06:50
-
06:30
-
06:16
-
06:14
-
06:02
-
05:55
-
05:46
-
05:44
-
05:34
-
05:10
-
04:57
-
04:52
-
04:43
-
04:32
-
04:03
-
03:59
-
03:21
-
03:20
-
02:46
-
02:32
-
02:21
-
02:06
-
02:02
-
01:40
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:28
-
00:26
-
00:19
-
00:18
Партнерский контент