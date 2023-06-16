«Арсенал» предложил контракт Каю Хаверцу до 2028 года
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Стали известны подробности контракта, который лондонский «Арсенал» предложил немецкому хавбеку «Челси» Каю Хаверцу.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, «канониры» сделали предложение о контракте до 2028 года Хаверцу.
В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Хаверцу со стороны «Реала». Однако позже стало известно, что мадридский клуб отказался от идеи подписания молодого немецкого форварда.
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