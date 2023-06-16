Во Франции снимут сериал про Мбаппе, режиссёр покажет переход игрока в другой клуб

Во Франции снимут сериал про нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Sports Zone, съёмочная группа начнёт работу во время предсезонной подготовки французского форварда и будет следить за его выступлениями на Олимпиаде и на Евро-2024. Также будет показан выбор клуба, который футболист надеется сделать следующим летом.

Премьера сериала состоится не ранее августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отправил официальное письмо в «ПСЖ», где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Отмечалось, что форвард может покинуть команду в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»: