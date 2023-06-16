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Агент Салаха отреагировал на информацию о переговорах игрока с президентом «ПСЖ»

Рами Аббас Исса, представитель нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отреагировал на слухи о переговорах футболиста с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Нет, он не встречался с Аль-Хелаифи. Это если коротко», — написал Исса в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что 31-летний Салах провёл переговоры с президентом «ПСЖ» в Катаре о переходе в клуб.

В минувшем сезоне АПЛ Салах сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 19 голов и записал на свой счёт 12 результативных передач. Контракт с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.

«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков.

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