Испания вышла в финал Лиги наций, «Зенит» сыграл вничью со сборной России. Главное к утру

Сборная Испании одолела соперников из Италии в игре Лиги наций, сборная России и «Зенит» не выявили победителя в ретроматче, французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что останется в клубе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА.
2. «Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче.
3. Мбаппе: моя цель — остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант.
4. Руди Гарсия — новый главный тренер «Наполи».
5. Медведев ответил на вопрос, как относится к тому, что играет без флага России.
6. Месси объяснил, почему не сыграет на чемпионате мира 2026 года.
7. Павел Погребняк рассказал об интересе к нему со стороны «Баварии» в 2008 году.
8. Губернатор Томской области: займёмся возвращением профессионального статуса «Томи».
9. Сторона Макгрегора отреагировала на обвинение в изнасиловании на матче финала НБА.
10. «Ты жалкий!» Даниил Медведев бросил ракетку, получил штраф и накричал на судью.
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