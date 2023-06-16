Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Испания вышла в финал Лиги наций, «Зенит» сыграл вничью со сборной России. Главное к утру

Сборная Испании одолела соперников из Италии в игре Лиги наций, сборная России и «Зенит» не выявили победителя в ретроматче, французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что останется в клубе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА.

2. «Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче.

3. Мбаппе: моя цель — остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант.

4. Руди Гарсия — новый главный тренер «Наполи».

5. Медведев ответил на вопрос, как относится к тому, что играет без флага России.

6. Месси объяснил, почему не сыграет на чемпионате мира 2026 года.

7. Павел Погребняк рассказал об интересе к нему со стороны «Баварии» в 2008 году.

8. Губернатор Томской области: займёмся возвращением профессионального статуса «Томи».

9. Сторона Макгрегора отреагировала на обвинение в изнасиловании на матче финала НБА.

10. «Ты жалкий!» Даниил Медведев бросил ракетку, получил штраф и накричал на судью.