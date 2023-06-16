Лионель Месси: хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека, а не только спортсмена

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что хочет, чтобы о нём вспоминали как о хорошем человеке.
«Что бы ни происходило на твоём пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.
Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», — приводит слова Месси Ole.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за «ПСЖ», забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
Месси забил самый быстрый гол в карьере — на второй минуте:
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