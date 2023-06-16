«Уфа» объявила об уходе Ивана Темникова
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«Уфа» объявила об уходе своего защитника Ивана Темникова. Сообщается, что футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Футбольный клуб «Уфа» и Иван Темников по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт.
Иван Темников перешёл в нашу команду в сентябре 2022 года. За «Уфу» защитник провёл 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал один ассист.
Мы благодарим Ивана за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры», — написала пресс-служба «Уфы» в клубном телеграм-канале.
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