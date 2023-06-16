«Разница между фото 20 лет!» Радимов сравнил старый и новый снимок с Денисовым и Быстровым

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов опубликовал сравнение старой и новой фотографии с Игорем Денисовым и Владимиром Быстровым.
«Разница между фото 20 лет, а кто-то вообще не изменился!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
Отметим, что свежее фото Радимова с Быстровым и Денисовым было сделано в рамках выставочного матча. Основное время ретроматча между сборной России и «Зенитом» завершилось вничью со счётом 1:1. На гол Евгения Алдонина в футболке национальной команды ответил форвард сине-бело-голубых Павел Погребняк.
По завершении игры команды должны были бить пенальти, однако отказались от послематчевой серии. Игра проходила в рамках спортивной программы ПМЭФ в Санкт-Петербурге и была посвящена победе «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям сборной России на Евро-2008.
- 16 июня 2023
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