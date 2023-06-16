«Собой доволен не до конца». Юрий Жирков — о своей карьере

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что пока не думал о подведении итогов своей профессиональной игровой карьеры, отметив, что остался не до конца доволен собой.

«Насчёт итогов своей карьеры пока даже не думал. Могло быть лучше, могло быть хуже, мог вообще не заиграть, так что думать, как бы оно было… Лучше так, как сложилось. Собой доволен не до конца, я всегда был не до конца собой доволен», — приводит слова Жиркова «РИА Новости Спорт».

На клубном уровне Жирков играл за московские ЦСКА и «Динамо», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» и лондонский «Челси». Последним клубом в карьере защитника были подмосковные «Химки», которые он покинул в июле 2022 года. За свою карьеру Жирков выиграл 21 трофей.