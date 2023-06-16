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Федотов: ЦСКА нужны хорошие и качественные футболисты, чтобы быть конкурентоспособными

Федотов: ЦСКА нужны хорошие и качественные футболисты, чтобы быть конкурентоспособными
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выразил мнение, что армейцам необходимы новые хорошие и качественные футболисты, чтобы двигаться вперёд и быть конкурентоспособными. Специалист не стал прямо отвечать на вопрос о перспективах москвичей в Лиге чемпионов.

«Как бы выступил ЦСКА в Лиге чемпионов, будь такая возможность? Сложно об этом говорить, потому что нам есть куда расти, в том числе в трансферной политике, в комплектации состава. Нам нужны хорошие и качественные футболисты, чтобы двигаться вперёд и быть конкурентоспособными», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Российские клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. ЦСКА в прошедшем сезоне занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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