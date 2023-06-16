Чижек: надеюсь, Личка и Ярошик откроют двери в Россию для всех чешских тренеров и игроков

Бывший полузащитник «Москвы» и казанского «Рубина» Томаш Чижек высказался о перспективах для других чешских футболистов и тренеров, которые могут открыться благодаря работе главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички и его предполагаемого преемника в клубе Иржи Ярошика.
«Я разговаривал с отцом Марцела, когда ещё не было понятно, что Личка перейдёт в «Динамо». Его папа сказал, что Марцелу очень нравилось в «Оренбурге» и всё устраивало. Занять седьмое место в такой конкуренции — это отличный результат, с учётом уровня команды. Надеюсь, у Лички получится и дальше в московском «Динамо».
Что касается Иржи Ярошика, то мне кажется, что ему будет сложнее, потому что Марцел поднял планку очень высоко и будут большие ожидания. Мартин Йиранек точно поможет Иржи, ведь он много лет поиграл в России, хорошо владеет русским языком. Надеюсь, что Личка и Ярошик своей работой откроют двери в Россию для всех сильных чешских футболистов и тренеров. Хочу пожелать им удачи и хотелось бы тоже поработать в России однажды», — приводит слова Чижека Metaratings.
Ранее сообщалось, что Личка станет главным тренером московского «Динамо», а Ярошик займёт его место в «Оренбурге».
- 16 июня 2023
-
12:06
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:42
-
11:37
-
11:32
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:02
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:25
-
10:19
-
09:58
-
09:58
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:10
-
08:43