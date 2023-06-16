Юрий Жирков: с Хиддинком на ретроматче было бы намного интереснее. Плохо, что не приехал

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков высказался о ретроматче легенд «Зенита» и сборной России. Встреча состоялась вчера, 15 июня. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Жалко, что многих игроков не было на ретроматче, потому что не смогли приехать. Но я был рад всех увидеть.

Расстроился ли, что не было Гуса Хиддинка? Плохо, что не приехал. С ним было бы намного интереснее», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ретроматч состоялся в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), игра была приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовых медалей национальной команды России на Евро‑2008.