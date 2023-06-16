Петржела: не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова генерального директора клуба Александра Медведева о том, что сине-бело-голубые в своём нынешнем составе способны побороться в европейских турнирах с «Интером» и «Манчестер Сити».
«Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити». Они несколько лет играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и им никогда не везло. Поэтому не верю, что они могли бы выиграть у топ-клубов. До сих пор питерцы в Европе ничего не показали и не покажут в ближайшее время. Нынешний «Зенит» мог бы выйти из группы Лиги чемпионов? До этого не выходили, поэтому не верю. В России у них сейчас нет конкуренции», — приводит слова Петржелы Metaratings.
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