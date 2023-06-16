В «Локомотиве» оценили влияние Слуцкого на подписание Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о влиянии, которое бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оказал на переход в клуб нападающего Артёма Дзюбы.

«Я благодарен Галактионову, спортивному директору Ульянову, нашим консультантам, которые с Артёмом встретились и очень быстро достигли договорённости. Это большая редкость в футболе.

Артём тоже прекрасно понимал состояние команды в турнирной таблице. В то же время земля полнится слухами… Думаю, информация после посещения матчей и тренировок Леонидом Слуцким, который был у нас на сборах в Эмиратах, дала Дзюбе пищу для размышлений. Он услышал, что клуб меняется, амбициозен, тут всё правильно выстраивается. Мы быстро договорились, определились с тем, что играем до конца сезона, а после него решаем по дальнейшим отношениям. Артём, его представитель и наш клуб выполнили эти договорённости. Действительно хорошая история», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента зимой 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2022/2023. В мае нападающий продлил соглашение по схеме «1+1».