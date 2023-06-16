В «Локомотиве» оценили влияние Слуцкого на подписание Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о влиянии, которое бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оказал на переход в клуб нападающего Артёма Дзюбы.
«Я благодарен Галактионову, спортивному директору Ульянову, нашим консультантам, которые с Артёмом встретились и очень быстро достигли договорённости. Это большая редкость в футболе.
Артём тоже прекрасно понимал состояние команды в турнирной таблице. В то же время земля полнится слухами… Думаю, информация после посещения матчей и тренировок Леонидом Слуцким, который был у нас на сборах в Эмиратах, дала Дзюбе пищу для размышлений. Он услышал, что клуб меняется, амбициозен, тут всё правильно выстраивается. Мы быстро договорились, определились с тем, что играем до конца сезона, а после него решаем по дальнейшим отношениям. Артём, его представитель и наш клуб выполнили эти договорённости. Действительно хорошая история», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».
Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента зимой 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2022/2023. В мае нападающий продлил соглашение по схеме «1+1».
- 16 июня 2023
-
12:06
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:42
-
11:37
-
11:32
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:02
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:25
-
10:19
-
09:58
-
09:58
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:10
-
08:43