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Спортивный директор «Оренбурга»: никто из наших игроков не уйдёт вслед за Личкой

Спортивный директор «Оренбурга»: никто из наших игроков не уйдёт вслед за Личкой
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что никто из футболистов команды не покинет клуб после ухода главного тренера Марцела Лички.

«Никто из наших футболистов не уйдёт вслед за Личкой», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее Андреев сообщил, что Личка принял решение покинуть «Оренбург». Южноуральский клуб ведёт переговоры с московским «Динамо», куда чешский специалист планирует перейти, несмотря на действующий контракт с оренбуржцами.

«Чемпионат» сообщал, что за уход Лички «Оренбург» получит от «Динамо» около € 1 млн в качестве компенсации. Столько же чешский тренер будет зарабатывать по трёхлетнему контракту с бело-голубыми.

В прошедшем сезоне РПЛ «Оренбург» Лички занял седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» осталось на девятой строчке.

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