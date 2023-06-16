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Спортивный директор «Оренбурга»: никто из наших игроков не уйдёт вслед за Личкой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что никто из футболистов команды не покинет клуб после ухода главного тренера Марцела Лички.

«Никто из наших футболистов не уйдёт вслед за Личкой», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее Андреев сообщил, что Личка принял решение покинуть «Оренбург». Южноуральский клуб ведёт переговоры с московским «Динамо», куда чешский специалист планирует перейти, несмотря на действующий контракт с оренбуржцами.

«Чемпионат» сообщал, что за уход Лички «Оренбург» получит от «Динамо» около € 1 млн в качестве компенсации. Столько же чешский тренер будет зарабатывать по трёхлетнему контракту с бело-голубыми.

В прошедшем сезоне РПЛ «Оренбург» Лички занял седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» осталось на девятой строчке.