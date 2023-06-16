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Генсек РФС Митрофанов рассказал об успехах российского футбола во время изоляции

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал об успехах российского футбола во время изоляции.

«Мы провели пять товарищеских матчей сборных, наши детские команды участвуют в турнирах БРИКС. Наши спортсмены качественно противостоят будущим звёздам мирового футбола, это отрадно видеть.

Мы реформировали Кубок России, который привлёк большие финансы. Он продан за 8,5 млрд рублей на четыре сезона.

Занимаемся подготовкой резерва, потому что уверены, что мы должны будем вернуться сильнее, чем были в тот момент, когда нас отстранили», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России и российские клубы были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.