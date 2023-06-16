Червиченко — о Кубке: ароматная бочка мёда, но обязательно кто-то подбежит с ложкой дерьма

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о формате Фонбет Кубка России.

«Новый формат очень понравился. Очень понравилось, с какой отдачей и желанием играют команды. Команды из Первой лиги пробивались высоко. Всё хорошо.

Но большой идиотизм в виде отменённого в финале дополнительного времени — это очень странно. Все пришедшие 50 тысяч зрителей рассчитывали и хотели бы посмотреть дополнительное время, а потом серию пенальти. Не знаю, чем не приглянулись организаторам эти лишние полчаса, в которые люди могли бы насладиться футболом.

Но это всё от дурости, потому что её в нашем футболе присутствует очень много. Звукорежиссёру финала следует сходить к оториноларингологу, потому что у человека явно что-то сухом. Орало так… Ладно, когда орёт музыка, но ещё и диктор орал так, что хотелось уши закрыть. Было очень некомфортно слушать эти вопли и завывания.

Считаю, что обязательно надо вводить дополнительное время. Получилась шикарная бочка мёда: ароматная, золотистого вида, но обязательно кто-то подбежит с ложкой дерьма и туда её забросит. Нет у нас в футболе такого, что всё прошло идеально. Не знаю, кому пришла в голову эта бредовая идея отменить дополнительное время в финале. Кому эти полчаса помешали? Фонтан идей опережает разум», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.