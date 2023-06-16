В «Локомотиве» готовы продать Баринова, если получат хорошее предложение

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб будет готов продать капитана и полузащитника Дмитрия Баринова, если получит за него хорошее предложение.

«Как у любого настоящего офицера есть желание стать генералом, у любого футболиста есть желание попробовать свои силы в сильнейших чемпионатах. Мы в «Локомотиве» придерживаемся подхода, что если есть интересное предложение для нашего футболиста и оно адекватно для клуба с точки зрения финансов, специально мы никого удерживать не будем. Мы хотим, чтобы ребята развивались, попробовали себя в разном футболе, в разных лигах. Мы ровно так и договаривались с самим Димой и его агентом. Клуб не будет чинить каких‑то препятствий при хорошем предложении», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

В зимнее трансферное окно появлялась информация о возможном переходе Баринова в «Бешикташ», однако он остался в «Локомотиве», а позднее продлили контракт с железнодорожниками.