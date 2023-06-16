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Орещук: прошедший сезон — трагедия для болельщиков «Динамо»

Орещук: прошедший сезон — трагедия для болельщиков «Динамо»
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук согласился с мнением, что прошедший сезон стал худшим для бело-голубых за последние 10 лет.

«Минувший сезон худший для «Динамо» за последние 10 лет без учёта ФНЛ? По результатам и поставленным целям, наверное, да. Поймите, в этом году клубу исполнилось 100 лет. В 2019 году мы просто должны были собрать команду, на второй год наиграть состав, на третий год бороться за более серьёзные места, а на четвёртый год взять трофей. Либо стать чемпионом, либо взять Кубок. Сами знаете, что произошло. Этот сезон — трагедия для болельщиков», — приводит слова Орещука «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» заняло девятое место в РПЛ по итогам сезона. Руководство клуба уволило главного тренера Славишу Йокановича.

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