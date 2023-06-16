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«Бешикташ» сделал официальное предложение Далеру Кузяеву

«Бешикташ» сделал официальное предложение Далеру Кузяеву
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Турецкий «Бешикташ» сделал официальное предложение полузащитнику Далеру Кузяеву, который в прошедшем сезоне играл за санкт-петербургский «Зенит». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу.

Ранее в СМИ сообщали, что в переходе Кузяева в «Бешикташ» заинтересован лично главный тренер команды Шенол Гюнеш. По данным издания Fotomac, турецкий клуб готов предложить российского полузащитнику зарплату в размере от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год. Также Кузяев может получить € 2,5 млн в качестве подписного бонуса.

Напомним, у 30-летнего Кузяева заканчивается контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. В конце июня полузащитник станет свободным агентом. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.

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