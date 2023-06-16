Митрофанов: ФИФА боялась, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о проведении международных матчей в России в условиях отстранения от международных турниров.

«Футбол, как и все виды спорта, серьёзно пострадал после введения ограничений, однако он отличается от других видов спорта в своём регулировании, все права принадлежат ФИФА, по этим правилам живут все страны. Если мы хотим проводить у себя турниры, то это становится невозможно, потому что даже не могут выступать команды дружественных стран. Мы провели уже несколько матчей, матч с Ираком провели в России, что является уникальным. Даже ФИФА боялась, как мировое сообщество отреагирует на проведение матча в России», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

26 марта Россия обыграла Ирак в товарищеском матче на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге со счётом 2:0.