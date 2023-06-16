Нагорных: сезон для «Локомотива» неудовлетворительный. Нельзя быть «командой весны»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в клубе считают результат прошедшего сезона неудовлетворительным. Также функционер отметил, что железнодорожники хотят выступать на высоком уровне целый сезон.

«Восьмое место никак не может устраивать такой большой клуб, как «Локомотив». Поэтому можно констатировать, что результат сезона неудовлетворительный. Нельзя быть «командой весны» или «командой осени», нужно быть командой всего сезона.

Все 30 матчей и Кубок нужно играть на одном уровне, который нам соответствует, который от нас ждут болельщики. Их у нас много: убеждаюсь в этом, когда бываю по служебным делам в разных уголках страны: Калининград, Урал, Сибирь, Дальний восток. Везде железнодорожники болеют за «Локомотив», это накладывает на нас большую ответственность», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».