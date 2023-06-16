Министр спорта Татарстана высказался о лишении Казани Суперкубка УЕФА — 2023
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о лишении Казани Суперкубка УЕФА — 2023.
«Что касается отмены Суперкубка, мы адаптировались. Что сейчас об этом говорить? Да, неприятно. Многое сделали для того, чтобы провести это для страны. Это было бы огромным событием. Планетарный масштаб в рамках того мира, в котором мы живём. Но проведём когда-нибудь. Казань ничего не потеряла. У нас не было никаких обязательств. Это мероприятие УЕФА, а с нас была бы площадка и обеспечение безопасности, медицины, пожарки. Мы ничего не приобрели, но и ничего не потеряли», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч за Суперкубок УЕФА — 2023 пройдёт в Афинах (Греция).
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