«Зенит» показал лучшую посещаемость в сезоне-2022/2023. «Спартак» — пятый
Поделиться
Российская Премьер-Лига опубликовала отчёт об итогах сезона-2022/2023, который будет направлен на утверждение бюро исполкома РФС.
В отчёте представлена информация о средней посещаемости домашних матчей каждой из команд лиги на протяжении трёх последних сезонов в виде специальной диаграммы.
Фото: РПЛ
С помощью графика можно сделать вывод, что самыми посещаемыми в сезоне-2022/2023 стали домашние матчи санкт-петербургского «Зенита». На игры команды с берегов Невы приходили в среднем более 25 тысяч зрителей. В топ-5 также вошли «Краснодар», воронежский «Факел» и московские «Динамо» и «Спартак».
Худшую посещаемость продемонстрировали две команды, вылетевшие из РПЛ по итогам сезона-2022/2023 — подмосковные «Химки» и московское «Торпедо».
Комментарии
- 16 июня 2023
-
13:37
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:29
-
12:22
-
12:22
-
12:06
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:42
-
11:37
-
11:32
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:02
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:38
-
10:32
Партнерский контент