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Губернатор Тульской области ответил на вопрос о будущем «Арсенала» после ухода «Ростеха»

Губернатор Тульской области ответил на вопрос о будущем «Арсенала» после ухода «Ростеха»
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ответил на вопрос о будущем «Арсенала» после ухода титульного спонсора — госкорпорации «Ростех». Он отметил, что спонсор ушёл от тульского клуба из-за неудовлетворительных результатов.

«Будущее клуба? Мы работаем! Будущее есть. Я работаю над тем, чтобы «Арсенал» продолжил выступление в Первой лиге. Основной вопрос — это финансовая составляющая. Наш титульный спонсор покинул команду из-за неудовлетворительных результатов. Я полностью пониманию позицию «Ростеха» — команда должна соответствовать своему спонсору на майке. Пока рано о чём-то говорить, но я занимаюсь тем, чтобы у «Арсенала» всё было в порядке», — передаёт слова Дюмина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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