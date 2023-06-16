Министр спорта Татарстана: мне кажется, Рахимов останется в «Рубине». Надо дать шанс в РПЛ

Министр спорт Республики Татарстан Владимир Леонов оценил работу главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

«Рахимова могут убрать из «Рубина»? Это вопросы больше к клубу. Мне кажется, что таких мыслей сейчас нет. Будут изменения в составе самого клуба — всё же в Первой лиге и РПЛ чуть разные уровни футбола.

Мы ставим перед клубом самые амбициозные цели. Выход в РПЛ — уже локальный успех для нас! Мы не хотели долго засиживаться в первой лиге. ФНЛ тоже имеет своеобразный шарм. Занять первое место там не так уж и просто. Начало сезона получилось для нас непростым, но время рассудило. Назначение Рахимова себя оправдало. Я знаком с ним лично — настоящий профессионал своего дела. Именно он заставил ребят поверить, что они лучше. Появился чемпионский настрой, который вдохновил всю команду. После его прихода была всего лишь одна ничья, а всё остальное — только победы. Уверен, что ему точно надо дать шанс! У него отличное прошлое. Да, он не был чемпионом, но у него мощнейшие амбиции. Мне кажется, что Рахимов останется в «Рубине». Настрой на РПЛ отличный! Казань обожает футбол, очень соскучилась по большому футболу», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.