В следующем сезоне РПЛ команды будут играть мячами Nike

В следующем сезоне чемпионата России по футболу будут использоваться мячи известного спортивного бренда Nike.
«В сезоне-2023/2024 клубы РПЛ будут играть мячами Nike, такое решение было принято на общем собрании лиги с учётом проведённых тестирований», — сообщается в телеграм-канале лиги.
Напомним, ранее компания Nike ушла с российского рынка из-за политической ситуации в мире. Представители Российского футбольного союза (РФС) сообщали, что рассматривается несколько вариантов поставки мячей, в числе которых и параллельный импорт Nike.
Накануне РФС подписал соглашение о техническом партнёрстве с молодым российско-немецким брендом Jogel. Ранее многолетним спонсором РФС была немецкая компания adidas. Однако контракт с ней подошёл к концу и не был продлён.
- 16 июня 2023
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:59
-
13:53
-
13:37
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:29
-
12:22
-
12:22
-
12:06
-
12:00
-
11:58
-
11:49