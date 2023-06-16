В следующем сезоне РПЛ команды будут играть мячами Nike

В следующем сезоне чемпионата России по футболу будут использоваться мячи известного спортивного бренда Nike.

«В сезоне-2023/2024 клубы РПЛ будут играть мячами Nike, такое решение было принято на общем собрании лиги с учётом проведённых тестирований», — сообщается в телеграм-канале лиги.

Напомним, ранее компания Nike ушла с российского рынка из-за политической ситуации в мире. Представители Российского футбольного союза (РФС) сообщали, что рассматривается несколько вариантов поставки мячей, в числе которых и параллельный импорт Nike.

Накануне РФС подписал соглашение о техническом партнёрстве с молодым российско-немецким брендом Jogel. Ранее многолетним спонсором РФС была немецкая компания adidas. Однако контракт с ней подошёл к концу и не был продлён.