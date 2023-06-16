Средний возраст игроков РПЛ — 24,6 года. Самая молодая команда — «Краснодар»

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала отчёт по сезону-2022/2023, в котором показала анализ каждой из команд чемпионата по возрастному и национальному составу.

Фото: РПЛ

Средний возраст игроков РПЛ в сезоне-2022/2023 — 24,6 года, что равно показателю и прошлого розыгрыша чемпионата России. Самыми молодыми командами стали «Краснодар» (22,4 года) и московский «Локомотив» (22,9 года). Самый высокий средний возраст у игроков вылетевшего из РПЛ московского «Торпедо» (26,8 года) и сохранившего место в высшим дивизионе воронежского «Факела» (26,7 года).

Самым возрастным футболистом сезона стал нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко, игравший в РПЛ в 39 лет, самыми молодыми — форвард ЦСКА Кирилл Глебов и полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин, дебютировавшие в высшем дивизионе чемпионата России в 16 лет.