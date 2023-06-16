Игроков «Спартака» удаляли чаще всех в РПЛ в сезоне-2022/23. У «Зенита» лишь одно удаление

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала отчёт по прошедшему сезону-2022/2023, в котором выделила самые дисциплинированные и самые фолящие команды чемпионата.

Фото: РПЛ

Самой дисциплинированной командой стал «Зенит», игроки которого нарушили правила лишь 235 раз за сезон. Самым фолящим клубом стал «Краснодар», футболисты которого 445 раз были наказаны арбитрами.

Больше всех жёлтых карточек получили игроки «Урала» — арбитры показывали «горчичники» уральцам 90 раз за сезон. Футболисты «Зенита» получали предупреждения всего 33 раза.

Чаще всего в прошедшем сезоне удаляли игроков «Спартака». Красно-белые семь раз теряли футболистов. Реже всего — «Зенит». Лишь один раз сине-бело-голубые оставались в меньшинстве.